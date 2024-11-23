إخلاء عدد من المباني في هذه المناطق بعد ورود اتصالات تحذير للسكان!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، مساء اليوم السبت، بإخلاء عدد من المباني في زقاق البلاط وراس النبع وبرج أبي حيدر وسليم سلام والحازمية بعد ورود اتصالات تحذير لقاطنيها.





وكانت قد وردت اتصالات مشبوهة في أكثر من منطقة إلى هواتف المواطنين تطلب منهم إخلاء أماكن تواجدهم.

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