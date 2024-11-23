عن توغل الجيش الإسرائيلي.. ماذا كشف رئيس بلدية ديرميماس؟

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كشف رئيس بلدية ديرميماس جورج نكد ، أن "جيش العدو الاسرائيلي دخل الى بلدة ديرميماس يوم امس وتمركز عند اطراف البلدة في محيط دير مار ميما وتلة لوبية وبين بساتين الزيتون المحيطة بالبلدة".وعن عددالسكان المتواجدين داخل البلدة أكّد أنّ "هناك حوالى العشرين شخصا ما زالوا في البلدة فقط ومن بينهم سيدة حامل، وتقوم البلدية بالتواصل مع الصليب الاحمر الدولي بإجلاء الاهالي".واضاف: "صباح اليوم وخلال قصف المقاومة لجنود العدو سقطت قذائف عدة بين المنازل في البلدة، مما تسبب باضرار مادية دون وقوع اصابات بشرية". (الوكالة الوطنية)