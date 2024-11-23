19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن توغل الجيش الإسرائيلي.. ماذا كشف رئيس بلدية ديرميماس؟
Lebanon 24
23-11-2024
|
11:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف رئيس بلدية ديرميماس جورج نكد ، أن "جيش العدو الاسرائيلي دخل الى بلدة ديرميماس يوم امس وتمركز عند اطراف البلدة في محيط دير مار ميما وتلة لوبية وبين بساتين الزيتون المحيطة بالبلدة".
وعن عددالسكان المتواجدين داخل البلدة أكّد أنّ "هناك حوالى العشرين شخصا ما زالوا في البلدة فقط ومن بينهم سيدة حامل، وتقوم البلدية بالتواصل مع الصليب الاحمر الدولي بإجلاء الاهالي".
Advertisement
واضاف: "صباح اليوم وخلال قصف المقاومة لجنود العدو سقطت قذائف عدة بين المنازل في البلدة، مما تسبب باضرار مادية دون وقوع اصابات بشرية". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
العدو يرمي صناديق معلّقة بمظلات في هذه المنطقة اللبنانية!
Lebanon 24
العدو يرمي صناديق معلّقة بمظلات في هذه المنطقة اللبنانية!
07:18 | 2024-11-23
23/11/2024 07:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
كان نائباً.. معلومات عن محمد حيدر المُرجح استهدافه بـ"غارة البسطا"!
Lebanon 24
كان نائباً.. معلومات عن محمد حيدر المُرجح استهدافه بـ"غارة البسطا"!
02:58 | 2024-11-23
23/11/2024 02:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الغارة على البسطة أحدثت فجوة كبيرة.. هل اغتالت إسرائيل "الشبح"؟
Lebanon 24
الغارة على البسطة أحدثت فجوة كبيرة.. هل اغتالت إسرائيل "الشبح"؟
23:54 | 2024-11-22
22/11/2024 11:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء عدد من المباني في هذه المناطق بعد ورود اتصالات تحذير للسكان!
Lebanon 24
إخلاء عدد من المباني في هذه المناطق بعد ورود اتصالات تحذير للسكان!
10:51 | 2024-11-23
23/11/2024 10:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
متى سيُوقف نتنياهو "حرب لبنان"؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
متى سيُوقف نتنياهو "حرب لبنان"؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
06:00 | 2024-11-23
23/11/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:24 | 2024-11-23
آخر مستجدات "ميدان الجنوب".. مناطق لبنانية عديدة تتعرّض للقصف (تغطية مباشرة)
15:14 | 2024-11-23
غارة البسطة.. حصيلة جديدة للشهداء وبيانٌ من "الصحة"
15:06 | 2024-11-23
آخر بيان لـ"حزب الله".. ماذا أعلن؟
15:00 | 2024-11-23
هذه حقيقة "إتصالات التحذير" في لبنان.. تقريرٌ مهم!
14:50 | 2024-11-23
بالفيديو.. العدو الإسرائيليّ يُدمر مسجداً في جنوب لبنان!
14:36 | 2024-11-23
عن "معركة في جنوب لبنان".. هذا ما اعترف به الجيش الإسرائيليّ
فيديو
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
01:38 | 2024-11-21
23/11/2024 22:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
23/11/2024 22:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
23/11/2024 22:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24