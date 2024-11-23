مجزرتان في البقاع.. سقوطُ 19 شهيداً ضمن بلدتين!

أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ الغارة التي طالت بلدة شمسطار في البقاع، أدّت إلى استشهاد 11 شخصاً بالإضافة إلى عدد من الجرحى والمفقودين.

كذلك، أسفرت الغارة التي طالت بلدة بوداي إلى استشهاد 8 أشخاص غالبيتهم من عائلة شمص.