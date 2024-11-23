Advertisement

لبنان

مجزرتان في البقاع.. سقوطُ 19 شهيداً ضمن بلدتين!

Lebanon 24
23-11-2024 | 12:04
A-
A+
Doc-P-1282721-638679856696652430.png
Doc-P-1282721-638679856696652430.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ الغارة التي طالت بلدة شمسطار في البقاع، أدّت إلى استشهاد 11 شخصاً بالإضافة إلى عدد من الجرحى والمفقودين.
 
كذلك، أسفرت الغارة التي طالت بلدة بوداي إلى استشهاد 8 أشخاص غالبيتهم من عائلة شمص.
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: رصد سقوط صاروخين أطلقا من لبنان بمنطقة مفتوحة بالجليل الأعلى
lebanon 24
23/11/2024 22:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. العدو الإسرائيليّ يُدمر مسجداً في جنوب لبنان!
lebanon 24
23/11/2024 22:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: هوكشتاين كان واضحًا وحاسمًا مع الجانب اللبناني ووضع شروطًا لحزب الله مما مهد الطريق للتوصل إلى تفاهمات شبه نهائية
lebanon 24
23/11/2024 22:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "معركة في جنوب لبنان".. هذا ما اعترف به الجيش الإسرائيليّ
lebanon 24
23/11/2024 22:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:24 | 2024-11-23
15:14 | 2024-11-23
15:06 | 2024-11-23
15:00 | 2024-11-23
14:50 | 2024-11-23
14:36 | 2024-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24