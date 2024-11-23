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لبنان

عمليات جديدة لـ"حزب الله" اليوم.. إليكم تفاصيلها!

Lebanon 24
23-11-2024 | 12:41
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أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، تنفيذ سلسلة عمليّات جديدة ضدّ أهداف ومواقع إسرائيلية.
 
وذكر الحزب أنه استهدف تجمعاً لقوات العدو في مستوطنة برعام، كما قصف تجمعاً آخر عند مثلث دير ميماس - كفركلا بصلية صاروخية. 
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كذلك، قال الحزب إنه قصف تجمعاً لقوات جيش العدو في بلدة شمع بواسطة قذائف المدفعيّة، فيما استهدف تجمعاً آخر في مستوطنة المالكية بالصواريخ. 
 
الحزب كشف في بيانٍ آخر عن استهدافه موقع مشمار الكرمل للدفاع الجوّي والصاروخي، والذي يبعد عن الحدود اللبنانيّة 40 كلم، جنوب مدينة حيفا المُحتلّة، وذلك بصليةٍ من الصواريخ النوعية.
 
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