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لبنان
أصوات انفجارات.. الطيران الإسرائيليّ يخرق جدار الصوت فوق مناطق لبنانية
Lebanon 24
23-11-2024
|
13:18
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خرق الطيران الحربي الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية لاسيما صيدا وإقليم الخروب وبيروت.
وذكر مواطنون أن أصوات الانفجارات الناجمة عن الخرق كانت عنيفة، وقد أدت إلى حصول ارتجاجات في المنازل.
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