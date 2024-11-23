حديث بين وزير الدفاع الإسرائيلي ونظيره الأميركي عن "الحزب".. هذا تفاصيله

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بحث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين، مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التهديدات الإقليمية والعمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، مؤكدا التزام واشنطن الراسخ بأمن إسرائيل.وخلال اتصال هاتفي تعهد كاتس مع نظيره الأميركي، بأن بلاده "ستواصل التحرك بحزم" ضد حزب الله، ردا على هجمات حزب الله على المدنيين في إسرائيل".وقال متحدث باسم الوزير إنه رحب في مكالمته مع لويد أوستن "بالجهود الأميركية لتسهيل التهدئة في لبنان، وأكد التزام إسرائيل باستعادة الأمن ما من شأنه تمكين سكان الشمال من العودة إلى منازلهم بأمان".وجاء في بيان البنتاغون: "تحدث وزير الدفاع لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس اليوم السبت، لمراجعة التهديدات الإقليمية ومناقشة العمليات الإسرائيلية الجارية وإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل".بدوره، شدد أوستن على أهمية ضمان سلامة وأمن القوات المسلحة اللبنانية وقوات "اليونيفيل" في لبنان، ولفت إلى التزام الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود. (العربية)