الرقم يرتفع.. كم بلغ عدد شهداء العدوان على لبنان؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيليّ على لبنان إلى 3670 شهيداً فيما بلغ عدد الجرحى 15413 جريحاً.

وذكرت الوزارة أن غارات العدو الإسرائيليّ، أمس الجمعة، أسفرت عن استشهاد 25 شخصاً وإصابة 58 آخرين بجروح.