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لبنان

الرقم يرتفع.. كم بلغ عدد شهداء العدوان على لبنان؟

Lebanon 24
23-11-2024 | 14:26
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيليّ على لبنان إلى 3670 شهيداً فيما بلغ عدد الجرحى 15413 جريحاً.
 
وذكرت الوزارة أن غارات العدو الإسرائيليّ، أمس الجمعة، أسفرت عن استشهاد 25 شخصاً وإصابة 58 آخرين بجروح.
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