أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، شنّ هجمات جديدة ضدّ تجمعات لقوات العدو الإسرائيليّ داخل جنوب لبنان وفي المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود.

وذكر الحزب أنه استهدف تجمعاً لقوات جيش العدو في مستوطنتي المنارة وميرون، مشيراً إلى أنه قصف دبابات ميركافا بصاروخٍ مُوجّه وذلك عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، ما أدّى إلى تدميرها.

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كذلك، شنّ الحزبُ هجوماً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، وأصابت أهدافها بدقّة.

كذلك، قصف الحزب دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه، في محيط المدرسة في بلدة الجبين، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وللمرّة الثانية، استهدف الحزب بواسطة سربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة.









