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لبنان

غارة البسطة.. حصيلة جديدة للشهداء وبيانٌ من "الصحة"

Lebanon 24
23-11-2024 | 15:14
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أعلنت وزارة الصحة العامة، مساء اليوم السبت، أنّ الغارة الإسرائيلية التي طالت منطقة البسطة الفوقا أدت إلى استشهاد 20 شخصاً وإصابة 66 آخرين بجروح.
 
وذكرت الوزارة أن هذه الحصيلة "غير نهائية"، مشيرة إلى أنّ أعمال رفع الأنقاض مُستمرّة.
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لبنان

غارة البسطة

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