بعد لقائه البخاري.. ماذا قال كرامي؟

كتب رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي عبر "اكس" قائلاً: "تداولنا وزملائي اعضاء تكتل ‫التوافق الوطني‬ مع سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان الدكتور ‫وليد بخاري ‬في مختلف القضايا اللبنانية والاقليمية، حيث عبّرنا عن تأييدنا لما جاء في قمة الرياض الاسلامية والعربية 2024 وعن حلّ الدولتين، كما كان هناك تطابق في وجهات النظر حول العديد من الرؤى المتعلقة بأزمات المنطقة ولا سيما الأزمات اللبنانية ووقف إطلاق النار، وكالعادة اتّسم اللقاء بالعمق والوضوح ومشاعر الأخوة والصداقة".

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