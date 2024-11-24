صواريخ "الحزب" تُشعل صباح إسرائيل.. مئات آلاف الإسرائيليين في الملاجئ (فيديو)

دوّت صفارات الإنذار صباح اليوم في الخضيرة ونتانيا والشارون وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مئات آلاف الإسرائيليين في الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.

محاولات الاحتلال اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان تجاه منطقة الشارون شمال تل أبيب الكبرى pic.twitter.com/m8WVvLblLP — د.حذيفة عبدالله عزام (@huthaifaabdulah) November 24, 2024 Advertisement

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية عن ورود تقارير عن سقوط قذيفة صاروخية في مستوطنة "شفايم" قرب "هرتسيليا".

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّه تم رصد 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه منطقة الشارون واعتراض 4 وسقوط خامس بمنطقة مفتوحة.

#شاهد | سماء شمال "تل ابيب" قبل قليل عقب إطلاق صواريخ من لبنان ومحاولة الاحتلال اعتراضها. pic.twitter.com/2He90CZwn5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 24, 2024