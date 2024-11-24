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لبنان

صواريخ "الحزب" تُشعل صباح إسرائيل.. مئات آلاف الإسرائيليين في الملاجئ (فيديو)

Lebanon 24
24-11-2024 | 00:45
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دوّت صفارات الإنذار صباح اليوم في الخضيرة ونتانيا والشارون وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مئات آلاف الإسرائيليين في الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.
 
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ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية عن ورود تقارير عن سقوط قذيفة صاروخية في مستوطنة "شفايم" قرب "هرتسيليا".
 
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّه تم رصد 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه منطقة الشارون واعتراض 4 وسقوط خامس بمنطقة مفتوحة.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن تسجيل حادثة تسلل طائرات من دون طيار من لبنان باتجاه مُستوطنات إسرائيلية محاذية للحدود بين إسرائيل ولبنان.
 
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنهُ تمّ تفعيل الإنذار في جميع أنحاء مناطق الجليل بعد "تحديد أهداف جويّة مشبوهة عبرت إلى داخل إسرائيل من لبنان"، على حد تعبيره.
 
 
 

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