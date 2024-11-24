20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
منطقة الخيام.. لهذا السبب تريدها إسرائيل
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-11-2024
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر معنيّة بالدراسات العسكريّة لـ"لبنان24" إنَّ إصرار العدو الإسرائيليّ على دخول منطقة الخيام في جنوب لبنان، سببه طبيعة هذه المدينة وأهميتها الإستراتيجية من شقين:
- الشقّ الأول ويتمثل في أنها تُعدّ موئلاً أساسياً لـ"تحصينات حزب الله" وأكبر دليلٍ على ذلك هو الاشتباكات الضارية القائمة بين مقاتلي الحزب والجيش الإسرائيليّ هناك.
Advertisement
- الشقّ الثاني يتّصل بموقع الخيام الإستراتيجيّ إذ أن هذه المنطقة تُعتبر أساسية على طريق البقاع - الجنوب، كما أنها تمثلُ إلى جانب إبل السقي مركزاً مُهماً لخطوط الإمداد التي يحتاجها الحزب، في حين أنها تمثل نقطة ارتكازٍ مهمة لمرور الجيش الإسرائيلي باتجاه طريق نهر الليطاني عبر الخردلي.
واعتبرت المصادر أنَّ "حزب الله" يُراهن على الخيام التي يسعى لعدم سقوطها نهائياً من الناحية العسكريّة، باعتبار أنها مهمة جداً كمناطق أخرى استراتيجية مثل بنت جبيل ومارون الراس وغيرها.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
العدو يرمي صناديق معلّقة بمظلات في هذه المنطقة اللبنانية!
Lebanon 24
العدو يرمي صناديق معلّقة بمظلات في هذه المنطقة اللبنانية!
07:18 | 2024-11-23
23/11/2024 07:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء عدد من المباني في هذه المناطق بعد ورود اتصالات تحذير للسكان!
Lebanon 24
إخلاء عدد من المباني في هذه المناطق بعد ورود اتصالات تحذير للسكان!
10:51 | 2024-11-23
23/11/2024 10:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
حسناء أجنبية.. ممثل لبناني شهير يحتفل بعيد ميلاد زوجته بطريقة مميزة (صورة)
Lebanon 24
حسناء أجنبية.. ممثل لبناني شهير يحتفل بعيد ميلاد زوجته بطريقة مميزة (صورة)
04:30 | 2024-11-23
23/11/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا مصير "حزب الله" بعد عامين.. محلل إسرائيلي يكشف!
Lebanon 24
هذا مصير "حزب الله" بعد عامين.. محلل إسرائيلي يكشف!
16:03 | 2024-11-23
23/11/2024 04:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
متى سيُوقف نتنياهو "حرب لبنان"؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
متى سيُوقف نتنياهو "حرب لبنان"؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
06:00 | 2024-11-23
23/11/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:01 | 2024-11-24
خلف: عملية الإنقاذ لا تكون إلا بالشراكة بين جميع اللبنانيين
04:00 | 2024-11-24
نظريتان داخل قوى المعارضة.. لنؤجل الاستحقاق الرئاسي
03:58 | 2024-11-24
عقيص: صلاحية التّفاوض باسم لبنان مرتبطة برئيس الجمهورية
03:55 | 2024-11-24
هاشم: اتصالات التفاوض مستمرة والأولوية لوقف إطلاق النار
03:47 | 2024-11-24
في النبطية.. قصفٌ إسرائيلي يطال منزلاً وكنيسة تتعرّض لأضرار
03:40 | 2024-11-24
الراعي: من يفاوض على وقف إطلاق النار ورئيس الجمهورية مغيّب؟
فيديو
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
01:38 | 2024-11-21
24/11/2024 11:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
24/11/2024 11:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
24/11/2024 11:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24