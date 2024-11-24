ميدانياً.. هل ستدخل إسرائيل مدينة صور؟

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ولفت المصدر إلى أن هذا السيناريو - إن حصل - سيستدعي مقاومة عنيفة من "حزب الله" من المناطق الأخرى المُشرفة على المدينة، فيما من المُرجح أن يدخل العنصر الفلسطينيّ على خط المواجهة وتحديداً في المخيمات الموجودة في المنطقة، وأضاف: "في هذه المرحلة يأتي دور الجبهة الفلسطينية داخل لبنان لمساندة حزب الله قتالياً، والتعويل هنا على حركة حماس المتواجدة في الجنوب ضمن نقاطٍ غير معروفة خارج المخيمات".