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لبنان

ميدانياً.. هل ستدخل إسرائيل مدينة صور؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
24-11-2024 | 01:30
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يقولُ مرجعٌ عسكريّ سابق لـ"لبنان24" إنَّ الوقائع القتالية في منطقة البياضة - الناقورة في جنوب لبنان بين "حزب الله" وإسرائيل، تُوحي بأنّ الأخيرة تسعى لتنفيذ تقدّم إضافيّ لا ينحصر فقط بالسيطرة على تلة البياضة المُشرفة على البحر، بل أيضاً في التحضير لتقدّم على خط الساحل قد يُسفر عن الوصول إلى خطّ عميق جداً ينتهي باحتلال مشارف مدينة صور أو التقدّم بعدها نحو القاسمية.
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ولفت المصدر إلى أن هذا السيناريو - إن حصل - سيستدعي مقاومة عنيفة من "حزب الله" من المناطق الأخرى المُشرفة على المدينة، فيما من المُرجح أن يدخل العنصر الفلسطينيّ على خط المواجهة وتحديداً في المخيمات الموجودة في المنطقة، وأضاف: "في هذه المرحلة يأتي دور الجبهة الفلسطينية داخل لبنان لمساندة حزب الله قتالياً، والتعويل هنا على حركة حماس المتواجدة في الجنوب ضمن نقاطٍ غير معروفة خارج المخيمات".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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