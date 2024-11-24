أسلحة جديدة ورسائل في اتجاهين

من الواضح أن "حزب الله" تقصد في الأيام الماضية إظهار بعض الأسلحة الجديدة التي يستعملها عبر مقاطع مصورة ينشرها الاعلام الحربي، فما هو سبب ذلك؟ وهل من اهداف حقيقية وراء هذا القرار؟

Advertisement



بحسب مصادر مطلعة، فإنَّ "حزب الله" يريد إيصال رسائل من هذا الأمر، وأهمها أن خط الامداد مفتوح وأن أسلحة عديدة ومتطورة تصل الى لبنان لكي يستعملها الحزب وهذا دليل انه يستطيع أن يتعافى بسرعة.



وتعتقد المصادر أن الهدف الثاني هو للبيئة الحاضنة من أجل إثبات القدرة على ايلام اسرائيل، وعليه فإن الصمود لوقت اطول سيحسن الظروف اكثر واكثر وستكون هناك انجازات ميدانية اضافية.