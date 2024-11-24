نداءٌ إلى أهالي برج البراجنة.. ماذا جاء فيه؟

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وجه رئيس بلدية برج البراجنة المحامي عاطف حسن منصور، نداء الى أهالي المنطقة جاء فيه: "نهيب بكم عدم الاقتراب من المناطق التي قد تكون عرضة للإستهداف من قبل العدو الإسرائيلي وذلك حفاظاً على سلامتكم وسلامة أحبتكم. ما حدث أثناء الغارات في منطقة الرويس أدى الى سقوط عدد من الجرحى، وحالات تسمم وإختناق اضطر على أثرها دخول عدد من أبناء البلدة الى المستشفيات، وهم الآن يتلقون العلاج".وتابع: "هذا الأمر يستدعي منا جميعاً أن نتعامل مع الحدث بمسؤولية عالية وأخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن الأماكن المعرضة للإستهداف وتجنب المخاطر التي باتت تتكرر يومياً".وختم: "نسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ونشدد على ضرورة التزام توجيهات السلامة، وكذلك التعاون والتجاوب مع نداءات البلدية حفاظاً على حياة وأرواح المواطنين. حماكم الله وأبعد عنكم كل مكروه".