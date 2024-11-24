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لبنان

الجيش الإسرائيلي يقطع طريق الخردلي.. واشتباكات الخيام مُستمرّة

Lebanon 24
24-11-2024 | 03:15
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تتسارع وتيرة العملية البرية الاسرائيلية في الخيام على وقع الغارات والتفجيرات والقذائف، وقد شهدت البلدة ليلة من اصعب الليالي وأعنفها منذ بدء الاجتياح البري عليها.
 
 
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وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الجيش الإسرائيلي استمرّ بعملية توغله في الخيام تحت غطاء ناري كثيف، اذ قصفت مدفعيته مختلف أحيائها فيما شن طيرانه الحربي اكثر من غارة مسبباً دماراً هائلاً في الاحياء والممتلكات.
 
 
كذلك، فخخ الجيش الإسرائيلي المنازل والمحال التجارية وفجر حياً كاملاً في الجهة الغربية من البلدة. 

مع هذا، فقد تلقى بعض سكان المنطقة اتصالات هاتفية من جيش العدو عبر مجيب آلي، محذراً إياهم من التواجد في المناطق المشرفة على اماكن تواجدهم ومهدداً أن اي شخص سيقوم بالتصوير سيعتبر هدفاً. 

أمّا في ديرميماس، فقد نفذ جيش العدو الاسرائيلي عدة عمليات تفجير تحت دير مار ميما وأغار طيرانه على الوادي والجبال المحيطة بالبلدة تحت قلعة شقيف وعلى ضفاف نهر الليطاني. 

وأكد رئيس البلدية جورج نكد أنَّ القوات الإسرائيلية كانت قد وصلت من جهة كفركلا إلى تلة لوبيا الواقعة بين القليعة وديرميماس ونصبت فيها حاجزاً، مُشيراً إلى أن هناك ما يقارب الـ20 شخصاً في البلدة بينهم سيدة حامل في شهرها، ويتم التواصل مع الصليب الأحمر الدولي من أجل نقلها إلى بيروت.  
 
وكان العدو الاسرائيلي أعاد قطع طريق الخردلي بالكامل الذي يوصل النبطية بمرجعيون من خلال الإغارة عليه والتسبب بفجوة كبيرة، لمنع مرور أي من السيارات والآليات.  
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