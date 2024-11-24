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لبنان

في النبطية.. قصفٌ إسرائيلي يطال منزلاً وكنيسة تتعرّض لأضرار

Lebanon 24
24-11-2024 | 03:47
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أدى قصف إسرائيليّ تعرضت له مدينة النبطية ليلاً الى تدمير منزل لآل الغفري في حي المسيحيين، بعدما استهدفته الطائرات الحربية بغارة.
 
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ القصف تسبب أيضاً بإلحاق أضرار كبيرة بكنيسة سيدة الانتقال وبيت الرعية وبالمنازل المجاورة وعدد من السيارات.
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كذلك، أقفلت الطريق الى المكان المستهدف، حيث عملت عناصر من جمعية بيت الطلبة في النبطية على اعادة فتحها أمام السيارات.
 
 
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