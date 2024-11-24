عقيص: صلاحية التّفاوض باسم لبنان مرتبطة برئيس الجمهورية

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، قال عقيص أن "الانقسام السياسي حالة طبيعية في أي دولة ديموقراطية، ولكن ذلك لا يعني تعطيل المؤسسات تحت حجج واهية".وفي ملف قيادة الجيش، قال عقيص: "اننا نعيش ظروفاً استثنائية حادة، تحتمل تشريعات استثنائية أولها التمديد للعماد جوزاف عون".