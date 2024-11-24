Advertisement

لبنان

عقيص: صلاحية التّفاوض باسم لبنان مرتبطة برئيس الجمهورية

Lebanon 24
24-11-2024 | 03:58
A-
A+
Doc-P-1282963-638680428629884564.png
Doc-P-1282963-638680428629884564.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النّائب جورج عقيص إنه "لا تشكيك في وطنية رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي قدرته على التفاوض"، لكنه أشار إلى أنّ "الدّستور ينوط صلاحية التّفاوض باسم لبنان لرئيس الجمهورية لا رئيس مجلس النواب، لذا المطلوب ان تقوم كل مؤسسة دستورية بدورها لا أكثر ولا اقلّ".
Advertisement

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، قال عقيص أن "الانقسام السياسي حالة طبيعية في أي دولة ديموقراطية، ولكن ذلك لا يعني تعطيل المؤسسات تحت حجج واهية".

وفي ملف قيادة الجيش، قال عقيص: "اننا نعيش ظروفاً استثنائية حادة، تحتمل تشريعات استثنائية أولها التمديد للعماد جوزاف عون".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:58 | 2024-11-24
08:10 | 2024-11-24
08:07 | 2024-11-24
08:00 | 2024-11-24
07:56 | 2024-11-24
07:50 | 2024-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24