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لبنان
عقيص: صلاحية التّفاوض باسم لبنان مرتبطة برئيس الجمهورية
Lebanon 24
24-11-2024
|
03:58
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قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النّائب جورج عقيص إنه "لا تشكيك في وطنية رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي قدرته على التفاوض"، لكنه أشار إلى أنّ "الدّستور ينوط صلاحية التّفاوض باسم لبنان لرئيس الجمهورية لا رئيس مجلس النواب، لذا المطلوب ان تقوم كل مؤسسة دستورية بدورها لا أكثر ولا اقلّ".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، قال عقيص أن "الانقسام السياسي حالة طبيعية في أي دولة ديموقراطية، ولكن ذلك لا يعني تعطيل المؤسسات تحت حجج واهية".
وفي ملف قيادة الجيش، قال عقيص: "اننا نعيش ظروفاً استثنائية حادة، تحتمل تشريعات استثنائية أولها التمديد للعماد جوزاف عون".
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