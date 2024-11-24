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لبنان
خلف: عملية الإنقاذ لا تكون إلا بالشراكة بين جميع اللبنانيين
Lebanon 24
24-11-2024
|
04:01
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شدّد النّائب ملحم خلف على أنّ "عملية الإنقاذ لا تكون إلّا بالشّراكة بين جميع الافرقاء اللّبنانيين"، محذّراً "من النّهج الأحادي غير التّشاركي الذي سيوصل البلد حتماً الى الانتحار السياسي لأنّه لا يتيح الوصول إلى توافق إنقاذي يعيد القرار للدولة اللبنانية لتحقيق الخلاص الوطني".
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وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، قال خلف: "قد نربح حربًا لكن إذا استمر الوضع الحالي قد نخسر القدرة على العيش المشترك، وبالتالي نخسر لبنان".
وتعليقاً على التّفاوض الذّي يقوده رئيس مجلس النواب نبيه بري، أشار خلف الى ان "صلاحيّة قيادة المفاوضات باسم لبنان لا تعود للرّئيس بري لانّ الدستور ينصّ على ان رئيس الجمهورية هو المخول القيام بذلك، والدّفاع عن لبنان بشراسة ورفع صوته في المحافل الدّولية".
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