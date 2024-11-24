بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.. إشتباكات عنيفة في هذه المنطقة!

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الأحد، أنّ وتيرة الاشتباكات بين "حزب الله" والعدو الاسرائيلي اشتدت بشكل كبير على محور شمع، طيرحرفا في جنوب لبنان.

Advertisement

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران المسير والاستطلاعي الإسرائيلي كثف طلعاته فوق مناطق الإشتباك.

إلى ذلك، لفتت الوكالة إلى أنَّ فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية بحاجة لرافعات من النوع الكبير للمساعدة في رفع الانقاض من المباني التي تتعرض للقصف المعادي، لأنّ الآليات المتاحة لا تفي بالغرض المطلوب.

في المقابل، أفيد بأنّ المنطقة الواقعة بين المنصوري وبيوت السياد في قضاء صور، تتعرّض لقصف معاد من عيار 155 ملم.

أيضاً، استهدفت دبابة معادية منزل مواطن في إبل السقي، ما أدى إلى استشهاده.