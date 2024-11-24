20 استهدافاً لدور العبادة في لبنان.. قائمة بالمساجد التي دمّرتها إسرائيل

فجّر الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، مسجد بلدة طير حرفا بقضاء صور جنوبي لبنان، ليرتفع بذلك عدد المساجد والكنائس التي استهدفها الجيش الإسرائيلي خلال شهرين إلى 20، وفق وكالة "الأناضول".

Advertisement



وذكرت الوكالة أنّ "قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تدمير مسجد بلدة طير حرفا بواسطة جرافات وآليات ثقيلة، ثم فخخت وفجرت ما تبقى منه".

وفي ما يلي قائمة بالاستهدافات الإسرائيلية التي طالت مساجد وكنائس في جنوب لبنان، منذ أن وسّعت تل أبيب حربها لتشمل معظم المناطق اللبنانية، في 23 أيلول الماضي:



- 21 تشرين الثاني 2024: مقاتلة إسرائيلية تشن غارة على مسجد موسى الكاظم في مخيم الشبريحا للاجئين الفلسطينيين بقضاء صور ما ألحق به أضرارا جسيمة.

ـ 14 تشرين الثاني: الجيش الإسرائيلي يدمر مسجد بلدة يارين بقضاء صور بعد تفخيخه.

ـ 11 تشرين الثاني: طائرة حربية إسرائيلية تقصف مسجد حي البياض الأثري بمدينة النبطية ما أدى إلى تدميره.

ـ 6 تشرين الثاني: مقاتلة إسرائيلية تقصف مسجد بلدة محرونة بقضاء صور، ما أدى إلى تدميره.

ـ 4 تشرين الثاني: طائرة حربية إسرائيلية تقصف مسجد بلدة حاريص بقضاء بنت جبيل ما أدى إلى تدميره.

ـ 31 تشرين الأول 2024: الجيش الإسرائيلي يدمر مسجد بلدة البستان بقضاء صور بعد تفخيخه.

ـ 28 تشرين الأول: مقاتلة إسرائيلية تغير على مسجد بلدة بيوت السياد بقضاء صور، كما دمّر الجيش الإسرائيلي مسجد بلدة أم التوت بالقضاء ذاته بعد تفخيخه.

ـ 26 تشرين الأول: الجيش الإسرائيلي يفخخ مسجد الرسول الأكرم في بلدة الضهيرة بقضاء صور ويدمره بشكل كامل. وبث ناشطون إعلاميون لبنانيون مقطع فيديو يظهر جنودا إسرائيليين أثناء تفجيرهم للمسجد، وهم يغنون ويضحكون بسخرية.

ـ 18 تشرين الأول: طائرة حربية إسرائيلية تدمر مسجد الثقلين في ساحة بلدة "مجدل سلم" بقضاء صور. فيما دمرت طائرة أخرى مسجدا ثانيا في البلدة ذاتها بشكل جزئي.

ـ 14 تشرين الأول: مقاتلة إسرائيلية تدمر مسجد بلدة القنطرة بقضاء صور.

ـ 13 تشرين الأول: طائرة حربية إسرائيلية تقصف المسجد القديم وسط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية، وتدمره بالكامل.

ـ 11 تشرين الأول: مقاتلة إسرائيلية تشن غارة على مسجد بلدة طير دبا بقضاء صور.

ـ 9 تشرين الأول: طائرات حربية إسرائيلية تستهدف قاعة كنيسة بلدة ديردغيا بقضاء صور.

ـ 7 تشرين الأول: مقاتلة إسرائيلية تدمر مسجد بلدة كفر دونين بقضاء بنت جبيل.

ـ 6 تشرين الأول: الجيش الإسرائيلي يفخخ ويدمر مسجد بلدة يارون في قضاء بنت جبيل بشكل كامل.

ـ 4 تشرين الأول: الجيش الإسرائيلي يعلن في بيان، قصف مسجد بالقرب من مستشفى صلاح غندور بمدينة بنت جبيل، بزعم "تواجد عناصر من حزب الله داخله واستخدامه مقرا للعمليات"، دون أن يقدم أي دليل على ذلك.

ـ 23 أيلول 2024: غارات جوية إسرائيلية تؤدي إلى تضرر واجهات كنيسة مار مارون في بلدة بصليا قضاء جزين.

وتُجرّم العديد من الاتفاقيات الدولية استهداف دور العبادة أثناء الحروب؛ إذ ينص البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، في المادة 52، على ضرورة حماية الأعيان المدنية بما فيها دور العبادة من الهجمات العسكرية، ويؤكد حظر استهدافها أو تدميرها أو الاستيلاء عليها دون مبرر عسكري.

كذلك، يعزز قرار مجلس الأمن رقم 2347 لعام 2017 هذه الحماية، مشيرًا إلى أن تدمير الممتلكات الثقافية بما في ذلك دور العبادة يُعد جريمة حرب.

ويحث القرار الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استهداف المواقع الدينية والثقافية وحماية هذه المواقع بشكل فعّال، مع ضمان مساءلة المتورطين في انتهاك هذه الحماية. (الأناضول)