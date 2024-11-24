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لبنان

بعد قصف العدوّ أحد مراكزه... بيان للجيش هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
24-11-2024 | 05:09
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صدر عن الجيش البيان التالي:
استشهد أحد العسكريين وأصيب ١٨ بينهم مصابون بجروح بليغة نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركز الجيش في العامرية على طريق القليلة- صور، كما تعرّض المركز لأضرار جسيمة.
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