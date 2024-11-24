لأوّل مرّة... "حزب الله" استهدف قاعدة بحريّة إسرائيليّة بالطائرات

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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "شنّ للمرّة الأولى، هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة أشدود البحريّة، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 150 كلم، وأصابت أهدافها بدقّة".