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لبنان

لأوّل مرّة... "حزب الله" استهدف قاعدة بحريّة إسرائيليّة بالطائرات

Lebanon 24
24-11-2024 | 19:12
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "شنّ للمرّة الأولى، هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة أشدود البحريّة، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 150 كلم، وأصابت أهدافها بدقّة".
 
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