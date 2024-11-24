Advertisement

لبنان

استشهاد شخصين وإصابة 20... غارة إسرائيليّة دمّرت منزلاً في مشغرة

Lebanon 24
24-11-2024 | 05:16
A-
A+
Doc-P-1282990-638680475711042599.jpg
Doc-P-1282990-638680475711042599.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّ الطيران الإسرائيلي غارة على منزل في بلدة مشغرة ما أدى إلى تدميره، وسقوط شهيدين وعشرين جريحا،  توزعوا على مستشفيي مشغرة والبقاع.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: غارة العدوّ الإسرائيلي أمس على بلدة مشغرة في البقاع الغربي أدت إلى استشهاد شخص واصابة واحد وعشرين آخرين بجروح
lebanon 24
24/11/2024 15:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية على بلدة مشغرة بالبقاع الغربي شرقي لبنان
lebanon 24
24/11/2024 15:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24
3 شهداء وجريحان في الحصيلة النهائية للغارة على مشغرة
lebanon 24
24/11/2024 15:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24
4 شهداء و 3 جرحى .. الحصيلة النهائية للغارة على مشغرة
lebanon 24
24/11/2024 15:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24

مشغرة

غارة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:58 | 2024-11-24
08:10 | 2024-11-24
08:07 | 2024-11-24
08:00 | 2024-11-24
07:56 | 2024-11-24
07:50 | 2024-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24