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لبنان

توقف خدمات "ألفا" و"تاتش" في بلدات جزينيّة

Lebanon 24
24-11-2024 | 05:21
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توقف إرسال شركتي "الفا" و"تاتش" نهائيا عند انقطاع التيار الكهربائي عن بلدة السريرة، والبلدات المجاورة، بسبب نفاد مادة المازوت عن المولد واحتمال وجود عطل ميكانيكي ايضاً.

وناشد مختار السريرة حافض كيوان، المعنيين مرات عدة، منذ فترة التدخل لمعالجة الموضوع، خصوصا وان العديد من التلامذة يعتمدون على الإنترنت من أجل متابعة دراستهم.
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