بعلبك شيّعت مدير مستشفى دار الأمل الجامعي علي علام

Advertisement

شيعت مدينة بعلبك وفاعلياتها، المدير العام لمستشفى دار الأمل الجامعي الشهيد علي ركان علَّام في موكب حاشد ومهيب، شارك فيه إلى جانب عائلة الشهيد، النائب ينال الصلح، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلاً بالمختار قاسم مظلوم، المسؤول التنظيمي لقيادة إقليم البقاع في حركة "أمل" أسعد جعفر على رأس وفد، مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حسين النمر ممثلا بمعاونه هاني فخر الدين ووفد من قيادة المنطقة، مسؤول قطاع بعلبك يوسف يحفوفي، رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل، وفاعليات صحية وسياسية ودينية وبلدية واختيارية واجتماعية، كما شاركت السماء حزن العائلة بأمطارها التي ذُرفت حزنا على رجل العطاء والإنسانية.وأمّ الصلاة على الجثمان الشيخ حسن قانصوه، ووري في الثرى بمدافن الشهداء في بعلبك.