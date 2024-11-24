تهديد إسرائيليّ مباشر لبيروت... هذا ما سيحصل

ردّاً على استهداف "حزب الله" لتل أبيب، قال مسؤول أمنيّ إسرائيليّ إنّ "بيروت ستهتزّ اليوم".

وكان "حزب الله" أعلن في بيان أنّه "استهدف هدفاً عسكريّاً في مدينة تل أبيب بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية".

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