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لبنان

تهديد إسرائيليّ مباشر لبيروت... هذا ما سيحصل

Lebanon 24
24-11-2024 | 06:52
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ردّاً على استهداف "حزب الله" لتل أبيب، قال مسؤول أمنيّ إسرائيليّ إنّ "بيروت ستهتزّ اليوم".
 
 
وكان "حزب الله" أعلن في بيان أنّه "استهدف هدفاً عسكريّاً في مدينة تل أبيب بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية".
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كما قال "الحزب" إنّه "استهدف قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية".
 
 
 

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