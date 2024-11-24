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لبنان

غارات عنيفة استهدفت بلدة جنوبيّة.. 10 منازل دُمِّرَت

Lebanon 24
24-11-2024 | 06:57
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن 10 منازل دمرها الطيران الإسرائيلي في يحمر الشقيف، خلال غارات عنيفة وكثيفة.
 
 
 
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يحمر الشقيف

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