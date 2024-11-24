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لبنان

10 جرحى... هكذا أصاب صاروخٌ أطلقه "الحزب" أحد المباني في إسرائيل (فيديو)

Lebanon 24
24-11-2024 | 07:08
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 10 إسرائيليين في نهاريا وحيفا وبيتاح تكفا إثر إطلاق صواريخ من لبنان.
 
 
وأصاب أحد الصواريخ مبنى في نهاريا بشكل مباشر، بينما سقطت أخرى في أماكن متفرقة من المدينة وأحدثت أضراراً.
 
 
أما في بيتاح تكفا في ضواحي تل أبيب، فقد تضرّرت نحو 40 سيارة جراء سقوط صاروخ.
 
 
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