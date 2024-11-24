10 جرحى... هكذا أصاب صاروخٌ أطلقه "الحزب" أحد المباني في إسرائيل (فيديو)

إصابة مبنى في نهاريا بصاروخ أُطلق من لبنان pic.twitter.com/gPGE9HVxBz
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 24, 2024
إصابة مبنى في نهاريا بصاروخ أُطلق من لبنان pic.twitter.com/gPGE9HVxBz
أضرار في نهاريا بعد سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان pic.twitter.com/EUGZistFjx
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 24, 2024
أضرار في نهاريا بعد سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان pic.twitter.com/EUGZistFjx
مشاهد من داخل حي في مستوطنة "بتاح تكفا" شرق "تل أبيب" تظهر الأضرار الكبيرة التي تسببت بها صواريخ حزب الله. pic.twitter.com/JEQ0IwVQsG
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 24, 2024
مشاهد من داخل حي في مستوطنة "بتاح تكفا" شرق "تل أبيب" تظهر الأضرار الكبيرة التي تسببت بها صواريخ حزب الله. pic.twitter.com/JEQ0IwVQsG