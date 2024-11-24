بعد قصف "حزب الله" لتل أبيب.. نتنياهو يعقد إجتماعاً عاجلاً

يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم مشاورات سياسية وأمنية محدودة بعد الضربات على تل أبيب.

وأفادت "العربية" أن المشاورات ستكون بشأن مقترح التسوية مع لبنان وتأتي في أعقاب الرشقات الصاروخية الواسعة من لبنان.

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وكان حزب الله قد أعلن في بيان له أنه استهدف هدفاً عسكريّاً في مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة، وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، وحقّقت العملية أهدافها.

ويأتي هذا الاستهداف رداً على الضربات الاسرائيلية لبيروت.

كما وأعلن حزب الله في بيان أنّه "استهدف قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية".

وكثف حزب الله هجماته اليوم، وأعلن موقع واللا الإسرائيلي أن "الدفعات الصاروخية من لبنان لا تتوقف".