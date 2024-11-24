Advertisement

لبنان

بعد قصف "حزب الله" لتل أبيب.. نتنياهو يعقد إجتماعاً عاجلاً

Lebanon 24
24-11-2024 | 07:50
A-
A+
Doc-P-1283057-638680570728347839.jpg
Doc-P-1283057-638680570728347839.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم مشاورات سياسية وأمنية محدودة بعد الضربات على تل أبيب. 
 
وأفادت "العربية" أن المشاورات ستكون بشأن مقترح التسوية مع لبنان وتأتي في أعقاب الرشقات الصاروخية الواسعة من لبنان. 
Advertisement
 
وكان حزب الله قد أعلن في بيان له أنه استهدف هدفاً عسكريّاً في مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة، وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، وحقّقت العملية أهدافها. 
 
ويأتي هذا الاستهداف رداً على الضربات الاسرائيلية لبيروت. 
 
كما وأعلن حزب الله في بيان أنّه "استهدف قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية".
 
وكثف حزب الله هجماته اليوم، وأعلن موقع واللا الإسرائيلي أن "الدفعات الصاروخية من لبنان لا تتوقف". 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:42 | 2024-11-24
11:32 | 2024-11-24
11:18 | 2024-11-24
11:00 | 2024-11-24
10:52 | 2024-11-24
10:50 | 2024-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24