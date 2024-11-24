"حزب الله": استهدفنا قاعدة غليلوت بصلية من الصواريخ النوعية





Advertisement أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "ستهدف قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية".

وأفاد "الحزب" في بيان آخر، أنّه تصدى لطائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع هرمز 450 في أجواء البقاع الغربي، بصاروخ أرض – جو، وأجبرها على المغادرة".