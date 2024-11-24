استشهد في العامرية... الجيش نعى المعاون الأول دياب محمد جعفر

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تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه المعاون الأول الشهيد دياب محمد جعفر الذي استشهد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٤ من جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة العامرية - الجنوب.وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:- من مواليد ۱۹٨٢/١/٢٥ بيت يونس - عكار.- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن ٢٠٠٦/٩/٤.- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.- الوضع العائلي متأهل /٣/.