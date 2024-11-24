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لبنان

استشهد في العامرية... الجيش نعى المعاون الأول دياب محمد جعفر

Lebanon 24
24-11-2024 | 08:07
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تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه المعاون الأول الشهيد دياب محمد جعفر الذي استشهد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٤ من جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة العامرية - الجنوب.
وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:
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- من مواليد ۱۹٨٢/١/٢٥ بيت يونس - عكار.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن ٢٠٠٦/٩/٤.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي متأهل /٣/.
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