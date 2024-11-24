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لبنان

تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان الحدث وبرج البراجنة

Lebanon 24
24-11-2024 | 08:10
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وجه الجيش الإسرائيلي تحذيراً إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: الحدث وبرج البراجنة.
 
وطلب من السكان مغادرة منازلهم فوراً. 
 
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