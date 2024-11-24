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لبنان

قبل وقف إطلاق النار ما الذي يقوم به "حزب الله"؟.. "معاريف" تُجيب

Lebanon 24
24-11-2024 | 08:15
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أفاد مصدر أمني لـ"معاريف" أن "حزب الله يفرغ مستودعاته تمهيدا لاتفاق وقف النار". 
 
وأضاف المصدر أن "حزب الله يعمل على إطلاق أكبر عدد من الصواريخ قبل الاتفاق". 
 
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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق 200 صاروخ منذ صباح اليوم من لبنان تجاه شمال ووسط إسرائيل. 

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