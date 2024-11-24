وضع نصب ترحيبي عند مدخل المنية الجنوبي

وُضع عند مدخل المنية الجنوبي لجهة بلدة دير عمار ومدينة طرابلس، نصب ترحيبي بزائري المنطقة، صممه عامر عوض وهو من المنطقة وأشرفت عليه احدى الشركات، ويتميز النصب بطابع فني، ويشكل تحفة إبداعية مرسومة بعبارة "أنا أحب المنية" كتبت باللغة الإنكليزية، وقد لاقى انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الإجتماعي وترحيباً وإعجاباً من قبل المواطنين على اختلافهم.

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