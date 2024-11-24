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لبنان

لاريجاني: موضوع وقف إطلاق النار مرتبط بشعب ومسؤولي لبنان

Lebanon 24
24-11-2024 | 09:58
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قال علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد علي خامنئي، إن "المسؤولين العسكريين الإيرانيين يخططون لخيارات مختلفة للرد على إسرائيل". 
 
وأضاف أن "حزب الله أصبح ينتج الصواريخ بشكل مستقل".
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وتابع قائلاً: "استبعاد حزب الله من المشهد السياسي في لبنان ليس مطروحًا". 
 
وقال: "موضوع وقف إطلاق النار مرتبط بشعب ومسؤولي لبنان وندعم ما يقررونه بهذا الشأن". 
 

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