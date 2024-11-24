لاريجاني: موضوع وقف إطلاق النار مرتبط بشعب ومسؤولي لبنان

قال علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد علي خامنئي، إن "المسؤولين العسكريين الإيرانيين يخططون لخيارات مختلفة للرد على إسرائيل".

وأضاف أن "حزب الله أصبح ينتج الصواريخ بشكل مستقل".

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وتابع قائلاً: "استبعاد حزب الله من المشهد السياسي في لبنان ليس مطروحًا".