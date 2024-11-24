الحصيلة ارتفعت... إليكم عدد شهداء "غارة البسطة الفوقا"

Advertisement

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي على البسطة الفوقا في بيروت أدت في حصيلة جديدة محدثة وغير نهائية إلى استشهاد تسعة وعشرين شخصا وإصابة سبعة وستين آخرين بجروح.ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة.