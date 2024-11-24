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لبنان

الحصيلة ارتفعت... إليكم عدد شهداء "غارة البسطة الفوقا"

Lebanon 24
24-11-2024 | 10:38
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي على البسطة الفوقا في بيروت أدت في حصيلة جديدة محدثة وغير نهائية إلى استشهاد تسعة وعشرين شخصا وإصابة سبعة وستين آخرين بجروح.
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ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة.
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