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لبنان

بعد اتصالات تهديد.. نداء من أهالي بشامون للقوى الأمنية

Lebanon 24
24-11-2024 | 11:42
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ناشد مواطنون عبر "لبنان 24" يقطنون في شارع "ألينار" في منطقة بشامون، القوى الأمنية بالتحقق من اتصالات وردت الى أبناء المنطقة تفيد بأن عليهم إخلاء منازلهم فوراً، ما أثار حالاً من الهلع والبلبلة.

وأكد المواطنون أنَّ عدداً كبيراً من الأهالي أخلوا المنازل على نحو السرعة خوفاً من استهدافها، خصوصاً أن الاتصالات التي وردت، حملت تهديدات تفيد بأن  العدو سيستهدف المنطقة التي يقطنون فيها.
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