غارات اسرائيلية على ياطر وكفردونين وحانين... وقصف لقرى في قضاء بنت جبيل

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي عصر اليوم غارة جوية مستهدفا بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".واتبعها بغارة مماثلة على بلدة كفردونين.كما تعرضت بلدة حانين لغارة جوية معادية.وتزامن ذلك مع قصف مدفعي استهدف مدينة بنت جبيل حيث احصي سقوط 15 قذيفة مدفعية.كما طاول القصف المدفعي بلدات ياطر ورشاف وعيناتا وكونين في قضاء بنت جبيل.