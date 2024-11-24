الإعلام الحربي في "حزب الله" ينشر: بيروت يقابلها تل أبيب (صورة)

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نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مساء اليوم الاحد، صورة أرفقها بعبارة كتبت بالعربية والعبرية: "بيروت يقابلها تل أبيب".وكان قد صعد حزب الله هجماته اليوم مستهدفاً تل أبيب رداً على الاستهدافات المتكررة للعاصمة بيروت.وفي بيان يحمل الرقم 40 اليوم أشار الى أنه استهدف قاعدة حيفا البحرية: "استهدفنا قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال ‏مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية".