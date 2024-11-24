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لبنان

الإعلام الحربي في "حزب الله" ينشر: بيروت يقابلها تل أبيب (صورة)

Lebanon 24
24-11-2024 | 12:01
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نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مساء اليوم الاحد، صورة أرفقها بعبارة كتبت بالعربية والعبرية: "بيروت يقابلها تل أبيب".

وكان قد صعد حزب الله هجماته اليوم مستهدفاً تل أبيب رداً على الاستهدافات المتكررة للعاصمة بيروت.
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وفي بيان يحمل الرقم 40 اليوم أشار الى أنه استهدف قاعدة حيفا البحرية: "استهدفنا قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال ‏مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية".

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