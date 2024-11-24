اشتباكات بين حزب الله وقوة اسرائيلية حاولت الدخول إلى البياضة... وسقوط قتلى وجرحى

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أدت الاشتباكات بين حزب الله وقوة اسرائيلية معززة بدبابات الميركافا والتي كانت تحاول الدخول إلى بلدة البياضة عن طريق شمع وطير حرفا لجهة وادي حامول، إلى إحتراق اكثر من اربع دبابات ميركافا استهدفها "الحزب" بالصواريخ الموجهة والى سقوط قتلى وجرحى. وقد شوهدت النيران وسحب الدخان الأسود تندلع من تلك الدبابات، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".وكان رتل من 30 الية عسكرية اسرائيلية تراجع من جنوب البياضة- الديكان بعد محاولته الالتفاف والسيطرة على البياضة وبلدة الناقورة على وقع القذائف الصاروخية للحزب وانسحب بإتجاه شمع وطيرحرفا تحت غطاء مدفعي.