Advertisement

لبنان

اشتباكات بين حزب الله وقوة اسرائيلية حاولت الدخول إلى البياضة... وسقوط قتلى وجرحى

Lebanon 24
24-11-2024 | 12:13
A-
A+
Doc-P-1283169-638680728079352081.jpg
Doc-P-1283169-638680728079352081.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدت الاشتباكات بين حزب الله وقوة اسرائيلية معززة بدبابات الميركافا والتي كانت تحاول الدخول إلى بلدة البياضة عن طريق شمع  وطير حرفا لجهة وادي حامول، إلى إحتراق اكثر من اربع دبابات ميركافا استهدفها "الحزب" بالصواريخ الموجهة والى سقوط قتلى وجرحى. وقد شوهدت النيران وسحب الدخان الأسود تندلع من تلك الدبابات، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".
Advertisement

وكان رتل من  30 الية عسكرية اسرائيلية تراجع من جنوب البياضة- الديكان بعد محاولته الالتفاف والسيطرة  على البياضة وبلدة الناقورة على وقع القذائف الصاروخية للحزب وانسحب بإتجاه شمع وطيرحرفا  تحت غطاء مدفعي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2024-11-24
17:37 | 2024-11-24
16:49 | 2024-11-24
16:41 | 2024-11-24
16:03 | 2024-11-24
16:00 | 2024-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24