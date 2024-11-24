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لبنان

في وادي تنورين... العثور على جثة محروقة داخل سيارة

Lebanon 24
24-11-2024 | 12:31
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عثر على جثة محروقة داخل سيارة في وادي تنورين، تعود ملكيتها للمواطن ي.ن مواليد تنورين الفوقا. وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقاتها  لكشف ملابسات الحادث وهوية صاحب الجثة، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام".
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