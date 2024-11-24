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لبنان

هزات ارضية شعر بها سكان الجنوب.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-11-2024 | 12:54
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شعر سكان قرى العرقوب ولا سيما بلدتي راشيا الفخار وكفرحمام في قضاء حاصبيا ببعض الهزات الارضية وذلك نتيجة تفجيرات المنازل التي يقوم بها العدو الإسرائيلي في بلدات قضاء مرجعيون، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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ارضية

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