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لبنان

مهمات الدفاع المدني المنفذة جراء العدوان منذ صباح اليوم وحتى الساعة

Lebanon 24
24-11-2024 | 13:39
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، أن عناصرها نفذت جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ صباح اليوم الاحد الواقع في ٢٤-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة المهمات الآتية :


محافظة بيروت
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 البسطة

- انتشال جثامين ٥ شهداء وعدد من الأشلاء واستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

 
 ضاحية بيروت الجنوبية

- إخماد حريق شقة من مبنى سكني في منطقة الرويس. 

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت مبنى في منطقة الجاموس دون تسجيل وقوع اصابات.

 

محافظة الجنوب

- سحب جريح من تحت الأنقاض في منطقة العامرية جراء قصف مدفعي على مركز للجيش اللبناني، توازياً إخماد حريق الموقع المستهدف نفسه.

- انتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض في بلدة زبقين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً ، وفي الوقت نفسه فتح طريق بعد أن قطع في بلدة الحنّية و زبقين.

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة المجادل دون تسجيل وقوع اصابات.

- انتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض في بلدة جويا.

 

محافظة النبطية

 مدينة النبطية

- سحب جريح من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً.

 

محافظة البقاع :

 قضاء البقاع الغربي :

- تأمين السلامة العامة ومعاونة عمال الصيانة في شركة كهرباء لبنان لإعادة التيار الكهربائي بعد أن قطع بسبب غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مشغرة و عين التينة.

 

خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.
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