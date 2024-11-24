مهمات الدفاع المدني المنفذة جراء العدوان منذ صباح اليوم وحتى الساعة

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، أن عناصرها نفذت جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ صباح اليوم الاحد الواقع في ٢٤-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة المهمات الآتية :محافظة بيروتالبسطة- انتشال جثامين ٥ شهداء وعدد من الأشلاء واستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.ضاحية بيروت الجنوبية- إخماد حريق شقة من مبنى سكني في منطقة الرويس.- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت مبنى في منطقة الجاموس دون تسجيل وقوع اصابات.محافظة الجنوب- سحب جريح من تحت الأنقاض في منطقة العامرية جراء قصف مدفعي على مركز للجيش اللبناني، توازياً إخماد حريق الموقع المستهدف نفسه.- انتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض في بلدة زبقين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً ، وفي الوقت نفسه فتح طريق بعد أن قطع في بلدة الحنّية و زبقين.- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة المجادل دون تسجيل وقوع اصابات.- انتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض في بلدة جويا.محافظة النبطيةمدينة النبطية- سحب جريح من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً.محافظة البقاع :قضاء البقاع الغربي :- تأمين السلامة العامة ومعاونة عمال الصيانة في شركة كهرباء لبنان لإعادة التيار الكهربائي بعد أن قطع بسبب غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مشغرة و عين التينة.خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.