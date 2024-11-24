



و‏استهدف عند الساعة 16:30 من اليوم الأحد تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع، بمُسيرةٍ انقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة.

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كما أشار الى انه استهدف عند الساعة 16:30 من اليوم الأحد تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، بمُسيرةٍ انقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة. أعلن حزب الله، مساء اليوم الاحد في بيان، أنه استهدف عند الساعة 20:15 مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخية.و‏استهدف عند الساعة 16:30 من اليوم الأحد تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع، بمُسيرةٍ انقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة.كما أشار الى انه استهدف عند الساعة 16:30 من اليوم الأحد تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، بمُسيرةٍ انقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة.

وأعلن أنه استهدف عند الساعة 20:00 من اليوم الأحد تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

وعند محاولة قوة إسرائيلية التقدّم لسحب الدبابة المُدمّرة على تلة اللوبيا عند الأطراف الغربية لبلدة دير ميماس، استهدف "الحزب" عند الساعة 22:00 من اليوم الأحد القوة الإسرائيلية بصليةٍ صاروخية.