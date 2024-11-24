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لبنان

سلسلة استهدافات لـ"حزب الله"

Lebanon 24
24-11-2024 | 14:59
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أعلن حزب الله، مساء اليوم الاحد في بيان، أنه استهدف عند الساعة 20:15 مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخية.

و‏استهدف عند الساعة 16:30 من اليوم الأحد تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع، بمُسيرةٍ انقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة.
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كما أشار الى انه استهدف  عند الساعة 16:30 من اليوم الأحد تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، بمُسيرةٍ انقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة.
 
وأعلن أنه استهدف عند الساعة 20:00 من اليوم الأحد تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.
 
وعند محاولة قوة إسرائيلية التقدّم لسحب الدبابة المُدمّرة على تلة اللوبيا عند الأطراف الغربية لبلدة دير ميماس، استهدف "الحزب" عند الساعة 22:00 من اليوم الأحد القوة الإسرائيلية بصليةٍ صاروخية.
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