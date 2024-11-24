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لبنان

انفجارات وقصف مدفعي على منطقة الخردلي والخيام... وتحليق مكثّف للطيران الاستطلاعي

Lebanon 24
24-11-2024 | 15:15
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تشهد بلدة الخيام قصفا مدفعيا عنيفا وتمشيطا بالاسلحة الرشاشة، وأفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" في مرجعيون، عن غارات وانفجارات وقصف مدفعي عنيف على مجرى نهر الليطاني - منطقة الخردلي.
 
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وأفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" في مرجعيون، بأن العدو الاسرائيلي قام بعملية تفخيخ وتفجير في بلدة الخيام ، وشعر السكان بارتجاجات قوية جراء العصف، ووصلت شظايا الانفجار الى بعض المنازل في القرى المجاورة.
وقد رافق هذه التفجيرات قصف مدفعي ثقيل استهدف وسط البلدة، ورشقات من الأسلحة الرشاشة .
 
وتشهد قرى القطاع الغربي وبالخصوص قرى طيرحرفا، شمع، الناقورة، تحليقا مكثفا للطيران الاستطلاعي والمسّير وإطلاق القنابل المضيئة في سماء المنطقة.
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