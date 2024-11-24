انفجارات وقصف مدفعي على منطقة الخردلي والخيام... وتحليق مكثّف للطيران الاستطلاعي

تشهد بلدة الخيام قصفا مدفعيا عنيفا وتمشيطا بالاسلحة الرشاشة، وأفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" في مرجعيون، عن غارات وانفجارات وقصف مدفعي عنيف على مجرى نهر الليطاني - منطقة الخردلي.

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وأفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" في مرجعيون، بأن العدو الاسرائيلي قام بعملية تفخيخ وتفجير في بلدة الخيام ، وشعر السكان بارتجاجات قوية جراء العصف، ووصلت شظايا الانفجار الى بعض المنازل في القرى المجاورة.

وقد رافق هذه التفجيرات قصف مدفعي ثقيل استهدف وسط البلدة، ورشقات من الأسلحة الرشاشة .

وتشهد قرى القطاع الغربي وبالخصوص قرى طيرحرفا، شمع، الناقورة، تحليقا مكثفا للطيران الاستطلاعي والمسّير وإطلاق القنابل المضيئة في سماء المنطقة.