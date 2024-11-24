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لبنان

طائرة مساعدات طبية قطرية تصل إلى لبنان ظهر غد

Lebanon 24
24-11-2024 | 16:00
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أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، بأن  "طائرة مساعدات طبية قطرية، تصل عند الساعة الثانية عشرة من ظهر غد، وسيكون في استقبالها مدير عام وزارة الصحة بالإنابة فادي سنان على رأس وفد من الوزارة، والسفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني،  يرجى من الإعلاميين التجمع عند مدخل الميدل ايست - المدخل رقم 12".
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