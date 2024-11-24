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لبنان

وزارة الصحة: 3 شهداء في الغارة على زبقين

Lebanon 24
24-11-2024 | 16:03
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على زبقين- قضاء صور أدت إلى سقوط ثلاثة شهداء".

 
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