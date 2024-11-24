أكسيوس: إسرائيل تتّجه نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان

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قال موقع "أكسيوس" الأميركي نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير إن "إسرائيل تتّجه صوب إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان مع جماعة حزب الله".وذكر تقرير منفصل من هيئة البث العامة الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي أنه "لم يتم إعطاء أي ضوء أخضر لإبرام اتفاق في لبنان"، مضيفاً أن "ثمّة قضايا لا تزال في حاجة إلى حل".وقالت الهيئة نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي بارز أن "إسرائيل أعطت المبعوث الأميركي آموس هوكستين الضوء الأخضر للمضي قدماً نحو اتفاق في لبنان".وأكد المصدر أن "نتنياهو سيجري مشاورات أمنية محدودة مع الوزراء ليل الأحد، وستركز المناقشات الآن على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود السورية اللبنانية".ووفقاً لهيئة البث، فإن إسرائيل حصلت على ضمانات من الولايات المتحدة بحرية التصرف في حال خرق الاتفاق.