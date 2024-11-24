رعبُ بين أهالي القبّة ليلاً... إشكال كبير وصوت رصاص

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن اشكالاً وقع عند منتصف ليل امس في منطقة القبة - شارع الجديد بين كل من المدعو "ع.م" و المدعو "ه.ف" تخلله اطلاق نار من اسلحة حربية بين الطرفين.وفرّ مطلقا النار الى جهة مجهولة فيما لم يفد عن سقوط اصابات، بينما كان قد سمع صوت الرصاص في ارجاء المنطقة ما تسبب بحالة من الخوف والرعب بين الاهالي.وعرف ان الاشكال ناتج على خلفية دراجة نارية.